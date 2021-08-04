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В августе Объединенная судостроительная корпорация РФ планирует заложить сразу шесть новых подводных лодок. Кроме того, у нее имеются большие планы на модернизацию ряда субмарин, что в очередной раз подтверждает ставку именно на этот вид вооружений, пишет автор издания The National Interest Марк Эпископос. Его публикацию в переводе представляет портал Discover24.

«Борей-А»

На предприятии «Севмаш» примерно 9–10 августа будут заложены две подлодки проекта «Борей-А» «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской». Они, как и другие субмарины этого класса, придут на смену морально устаревшим «Тайфунам» и «Дельтам», которые бороздят просторы океанов еще со времен СССР.

Проект 855-А включает в себя стратегические подводные лодки, которые несут на борту межконтинентальные баллистические ракеты. Сейчас в распоряжении РФ имеется 4 таких атомохода. С двумя упомянутыми подлодками число заложенных для строительства судов достигнет шести.

Дизель-электрические субмарины

Россия строит и модернизирует не только атомоходы, но и дизель-электрические подлодки. В августе планируется закладка субмарин класса «Кило» (классификация НАТО) «Якутск» и «Можайск», которые относятся к проекту 636.3 «Варшавянка».

Главными особенностями модернизированных подлодок этого проекта автор называет оснащение современным вооружением, которое представлено ракетами «Калибр» и «Оникс», а также новейшую инерциальную систему навигации.

В настоящий момент 6 таких субмарин уже имеется в составе Черноморского флота – их строительство осуществлялось с 2010 года. Кроме того, на Тихоокеанском и Северном флотах несут службу подлодки проекта 877 «Палтус», которые Североатлантический альянс также относит к классу «Кило».

Новые корветы

Помимо этого, Россия готовится к закладке на Амурском судостроительном заводе двух новых корветов. Это «Грозный», который относится к проекту 20380 и классу «Стерегущий», а также «Буйный» проекта 20385 класса «Гремящий».

Эксперт отмечает, что «Гремящий» произошел от «Стерегущего», но включает в себя более тяжелые корветы, которые оснащаются управляемыми ракетами и другим современным вооружением.

Автор напомнил недавний парад ко Дню ВМФ РФ, на котором было представлено несколько по-настоящему интересных новинок, и отметил, что практически сразу после его окончания Россия развила бурную деятельность в сфере строительства новых кораблей. Что говорит о ее желании получить боеспособный флот, готовый завоевать превосходство в Мировом океане.

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