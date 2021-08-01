В 1980 году в ряде стран мира появилось такое «чудо-оружие», как «умные» бомбы. Благодаря наличию головок самонаведения они способны поражать такие цели, на которые раньше пришлось бы тратить пару десятков боеприпасов, сброшенных с бомбардировщиков. Но у них все же имеется минус.

Автор издания The National Interest Майкл Пек, публикацию которого представляет портал Discover 24, считает, что главный недостаток кроется в малом количестве высокоточных бомб и ракет. А при таких условиях они не способны обеспечить победу.

Эксперт ссылается на Исследовательскую службу Конгресса США, которая заявляет, что самые современные и востребованные высокоточные боеприпасы AARGM, JASSM и LRASM приобретаются Минобороны в слишком уж малых количествах. Такие объемы заказов выглядели бы вполне нормальными, если бы речь шла о локальных конфликтах со слабыми противниками. Но для высокоинтенсивных боевых действий с мощными армиями России и Китая бомб нужно намного больше.

Одна из причин этого – уж очень высокая цена на «умные» бомбы. К примеру, всего одна ракета Joint Air-to-Surface Standoff Missile обходится в миллион долларов. Но она того стоит, так как может использоваться с истребителей F-15 и F-16, а также с любых американских бомбардировщиков. Кроме того, для ее пуска самолетам не нужно входить в зону поражения противником, что исключает потери в воздушном бою.

Ракеты LRASM обходятся еще дороже. Каждая из них будет стоит Пентагону 3 миллиона. Но зато эти боеприпасы могут одинаково успешно запускаться как с самолетов, так и с кораблей, поражать практически любые морские цели.

AARGM, которые также обойдутся в три миллиона за штуку – вообще находка. Эта ракета способна атаковать радары и радиолокационные станции потенциального противника. Именно они скорее всего могут быть использованы против России с ее эшелонированной противовоздушной обороной в потенциальном столкновении.

Цены лишь на первый взгляд кажутся такими высокими, пишет Майкл Пек. На самом деле гораздо лучше запустить ракету за три миллиона, чем отправлять для поражения цели бомбардировщик или истребитель, который стоит 100 миллионов. Поэтому все познается в сравнении. Автор напоминает эпизод 2017 года, когда один из союзников Соединенных Штатов сбил 300-долларовый беспилотный аппарат ракетой Patriot за 3 миллиона долларов.

При всех своих преимуществах, в небольших количествах эти уникальные боеприпасы ничего не решат в противостоянии с сильным противником. Так, британские эксперты уже заявляли, что Россия, к примеру, владеет гаубицами и самоходными пушками, которые стреляют хоть и не так точно, но дают возможность нанести множество ударов по большому числу целей. Поэтому они с легкостью разгромят Королевские сухопутные войска. Можно не сомневаться, что то же самое будет и с американскими наземными подразделениями.

По словам автора, и Пентагон, и Минобороны Великобритании осознают, что ракет надо больше. Вот только они ничего не могут поделать с промышленностью, которая не способна ускорить темпы работ. А главное – изготовить в нужном количестве компоненты, которые покупаются за рубежом. Причем изготовить на собственных предприятиях, так как многие детали могут быть подделаны недобросовестным поставщиком либо попасть под эмбарго.