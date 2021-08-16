С канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а затем и с президентом США Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский будет обсуждать вопросы строительства и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» и восстановления переговоров по Донбассу в Нормандском формате.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что для президента Украины очень важным вопросом является возврат к переговорам, которые в настоящий момент находятся в тупике. Он также подчеркнул, что все зависит от «политической воли России», поэтому главной темой встреч в Нормандском формате будут способы влияния на РФ.

Не обойдется на встречах с Меркель и Байденом и без обсуждения «Северного потока-2», уверен Никифоров. Он заявляет, что это Германии интересен российский газопровод, который позволит ей получать газ без лишних препятствий и ежегодных скандалов. Украину данный вариант не устраивает, поэтому она продолжит бороться как минимум за компенсацию.