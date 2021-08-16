читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а затем и с президентом США Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский будет обсуждать вопросы строительства и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» и восстановления переговоров по Донбассу в Нормандском формате.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что для президента Украины очень важным вопросом является возврат к переговорам, которые в настоящий момент находятся в тупике. Он также подчеркнул, что все зависит от «политической воли России», поэтому главной темой встреч в Нормандском формате будут способы влияния на РФ.

Не обойдется на встречах с Меркель и Байденом и без обсуждения «Северного потока-2», уверен Никифоров. Он заявляет, что это Германии интересен российский газопровод, который позволит ей получать газ без лишних препятствий и ежегодных скандалов. Украину данный вариант не устраивает, поэтому она продолжит бороться как минимум за компенсацию.

Вам может понравиться

NetEase: Китай не решается использовать против провокаций Запада жесткие методы России

Запад регулярно организует провокации против Китая и России, но ответы этих государств существенно отличаются, пишет китайский портал NetEase. Он напоминает июньский инцидент в Черном море, когда британский эсминец Defender вторгся

Замглавкома ВКС: Благодаря операции в Сирии в российских ВКС увеличилось число летчиков-снайперов

В составе российских Военно-космических сил существенно выросло количество летчиков-снайперов, сообщил генерал Александр Максимцев, занимающий пост заместителя главнокомандующего ВКС. Он связал это с пребыванием пилотов боевых самолетов РФ в Сирии. По

Талибы захватывают контроль над небом Афганистана с использованием американских “Черных ястребов”

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обзавелось в Афганистане собственными ВВС, пишут западные издания. Они поясняют, что в Интернете неоднократно появлялись кадры с боевиками, которые взмывали в небо на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 августа – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 августа – переменная облачность, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Королев: погода, 16 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Подольск: погода, 16 августа – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C |