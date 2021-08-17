Начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков сообщил, почему Ельцин не носил бронежилет во время «августовского путча» в 1991 году. Его слова передаёт издание «Известия».

Коржаков отмечает, что в то время жизни первого российского президента существовала самая настоящая угроза, но он всё равно отказался от бронежилета, когда разговаривал с народом, стоя на танке. Коржаков рассказал, что они обложились бронежилетами в машине, но надевать их не стали.

Причиной же, по которой Ельцин отказался от жилета, как считает Коржаков, стало то, что при нём всегда находилась реанимационная бригада. Ельцин себя не берег и у него случались инфаркты. Однако была создана реанимационная бригада, находящаяся в готовности к экстренным ситуациям. По мнению Коржакова, Ельцин привык, что в случае чего ему быстро окажут помощь. Поэтому он и выпивал, и мог позволить себе посещать баню или заниматься спортом. К своему здоровью он относился «по-хамски».

Недавно лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что однажды подрался с Борисом Ельциным. Это произошло в 1993 году, когда они жили по соседству.