Рассказывая в интервью Тине Канделаки о пионерском движении, глава российской Компартии Геннадий Зюганов вдруг поведал, как однажды подрался с первым президентом Борисом Ельциным.

По его словам, инцидент произошел в 1993 году. В те времена Ельцин и Зюганов, являющиеся политическими конкурентами, жили по соседству и постоянно общались между собой. Иногда дело доходило и до потасовок, отметил лидер Компартии РФ.

Он отметил, что за драку с первым лицом государства его допрашивали силовики. Также Зюганов даже предстал перед судом, но не за потасовку, а за ежедневные выступления со своего собственного балкона.

Тина Канделаки заявила, что о подобных выступлениях слышала неоднократно, но особо не верила, так как считала это обычной байкой. Она также поинтересовалась, действительно ли Зюганов высказывал с балкона все, что думал, никого не стесняясь.