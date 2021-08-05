Североатлантический альянс наращивает свою военную мощь у границ Беларуси, что все больше беспокоит Минск. Кроме того, действия НАТО становятся все более интенсивными, заявил глава генштаба ВС страны Виктор Гулевич.

Он отметил, что в соседних государствах практически постоянно проводятся маневры и прочие мероприятия по боевой подготовке с участием США и других стран Альянса. НАТО привлекает к учениям самые разнообразные виды вооружений и техники, вынуждая Минск постоянно находиться в режиме повышенной боевой готовности.

Вполне вероятно, что участившиеся маневры НАТО связаны с приближающимися учениями «Запад-2021», которые будут проходить с 10 сентября на территории Белоруссии и России.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил о необходимости усилить границы. По его словам, Литва, Польша и другие государства могут выдворять мигрантов, которые попадают в Европу как раз через белорусскую границу.