Сразу после вступления в силу закона «Об основах национального сопротивления» Силы специальных операций Украины начали подготовку бойцов территориальной обороны. Командование ССО заявляет, что в созданные отряды вошли люди самых разных профессий – от учителей до сотрудников силовых структур.

Подготовка Движения сопротивления будет осуществляться в мирное время. Для него организуют сборы с упорными тренировками, обучением обращению с оружием и прочим. Задействовать участников Движения Украина намерена только в случае попыток вероятного противника захватить часть территории страны.

Перед Движением сопротивление ставится три ключевые задачи – непосредственно ведение боевых действий с противником, подготовка населения Украины к противодействию врагу и участие в специальных диверсионных операциях. К последним командование ССО относит как информационные и психологические атаки, так и разведывательную деятельность.