На Украине рассказали, каким должен быть настоящий украинский борщ. Об этом сообщает Украинский телеканал новин 24.

Отмечается, что в настоящее время существует более 400 различных рецептов борща. Первое его упоминание встречается ещё в 1584 году от немецкого путешественника Мартина Груневега.

В древности к борщу добавляли свекольный квас, а не томатную пасту, которая является пережитком СССР. До того, как в приготовлении начали использовать помидоры, в блюдо добавляли копчёные сливы. Также был ещё один необычный компонент – узвар, приготовленный из яблок и груш.

В старинном рецепте, помимо свекольного кваса, использовалась курятина, свежая шинкованная капуста, картофель, луковица, несколько сушёных грибов, отдельно сваренные баклажаны и фасоль. Перед тем, как подать борщ на стол, к нему добавляли сметану и укроп.

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