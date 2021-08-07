Киевский военный аналитик Семен Кабакаев рассказал о плачевном состоянии украинской армии. Она заявляет о своей готовности воевать и демонстрирует амбиции, однако практически полное отсутствие поставок нового оружия сводит все усилия на нет.

Эксперт отметил, что с 2019 года, когда к власти пришел Владимир Зеленский, на Украине не выполняется оборонный заказ. Так, вместо обещанных ракетных комплексов «Нептун» армия получила лишь их картонный макет, который используется разве что для красоты.

Проблема кроется в том, что из бюджета не выделяются средства на армию. Из-за отсутствия денег ВСУ не могут получить мощные противотанковые комплексы «Стугна», которые попытались заменить американскими «Джавелинами», но не слишком удачно.

Кроме того, не выполняется государственный заказ даже на дизтопливо и бензин для военной техники. Из-за этого Украина является уязвимой перед любой атакой вероятного противника. Такое положение дел очень беспокоит специалистов, так как в случае вооруженного столкновения Киеву будет просто нечем ответить врагу.