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Киевский военный аналитик Семен Кабакаев рассказал о плачевном состоянии украинской армии. Она заявляет о своей готовности воевать и демонстрирует амбиции, однако практически полное отсутствие поставок нового оружия сводит все усилия на нет.

Эксперт отметил, что с 2019 года, когда к власти пришел Владимир Зеленский, на Украине не выполняется оборонный заказ. Так, вместо обещанных ракетных комплексов «Нептун» армия получила лишь их картонный макет, который используется разве что для красоты.

Проблема кроется в том, что из бюджета не выделяются средства на армию. Из-за отсутствия денег ВСУ не могут получить мощные противотанковые комплексы «Стугна», которые попытались заменить американскими «Джавелинами», но не слишком удачно.

Кроме того, не выполняется государственный заказ даже на дизтопливо и бензин для военной техники. Из-за этого Украина является уязвимой перед любой атакой вероятного противника. Такое положение дел очень беспокоит специалистов, так как в случае вооруженного столкновения Киеву будет просто нечем ответить врагу.

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  • Анна
  • 04.08.2021
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