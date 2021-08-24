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На Кипре на 12 лет осудили жителя Алтая Александра Сатлаева, который ранее являлся следователем.

Как сообщается, в России Сатлаев находится в федеральном розыске. История с ним длится ещё с 2013 года, когда его обвинили в изнасиловании. В ходе расследования выяснилось, что он неоднократно нападал на девушек и насиловал их в период с декабря 2012 по октябрь 2013 года. Тогда мужчина работал следователем и прикрывался своим служебным положение, но всё равно попал под подозрение своих коллег.

В 2015 году Сатлаева осудили на 6,5 лет в колонии общего режима, но в марте 2019 года его освободили по УДО. В августе этого же года он изнасиловал в Барнауле 17-летнюю девушку. Затем он сбежал – его заметили в сентябре 2019 года на Кипре. Здесь мужчина продолжил свои преступления – сообщается о том, что он напал на местную жительницу и начал её душить, после чего ограбил.

На Кипре Сатлаева осудили на четыре года за ограбление, но он сбежал в феврале 2021 года. Но неудачно – спустя три дня его поймали и вновь осудили. На этот его также обвинили в изнасиловании. В итоге мужчину осудили на 12 лет.

Недавно в Калининграде был вынесен приговор мужчине, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Его осудили на 15 лет.

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