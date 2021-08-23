Конструкторское бюро «Дисплей» из Беларуси представило на форуме «Армия-2021» беспилотный комплекс «Сыщик», предназначенный для проведения разведывательных операций. Его главной особенностью является наличие гиростабилизированного оптико-электронного модуля, который рассчитан на круглосуточное наблюдение и отслеживание целей.

Беспилотник способен подниматься на высоту не более 100 метров. Благодаря уникальному модулю он 24 часа в сутки мониторит окружающую обстановку, а также при выявлении искомой цели берет ее под наблюдение.

Еще одной оригинальной новинкой, продемонстрированной публике, стал созданный конструкторским бюро Санкт-Петербургского политеха беспилотный катер. Его вооружили ракетным комплексом для поражения наземных или воздушных целей, а также пулеметом для отражения атак потенциального противника.

Напомним, что Минобороны намерено во вторник подписать контракты на производство гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотных летательных аппаратов «Иноходец».