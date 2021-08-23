Во время форума «Армия-2021» военное ведомство России подпишет несколько контрактов на поставку новых видов вооружений в Вооруженные силы. Среди них – договора на разработку и изготовление беспилотных аппаратов «Иноходец» и гиперзвуковых ракет воздушного базирования «Кинжал».

Кроме того, источники в военно-промышленном комплексе заявляют, что Минобороны намерено подписать контракт с Зеленодольским ПКБ на разработку двух кораблей связи и разведывательного судна. Подробности об этих договорах не разглашаются, поэтому никакой официальной информации о них ждать пока не приходится.

Всего Минобороны намерено подписать во вторник несколько десятков контрактов. Они подразумевают разработку и серийный выпуск стрелкового оружия, техники и других образцов вооружений.