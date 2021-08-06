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Злоумышленники придумали ещё один способ, при помощи которого можно красть данные банковских карт. На этот раз для этого используется мессенджер Telegram. Об этом рассказали аналитики CyberNews.

Как сообщается, мошенникам помогает робот OTP Bot. Для его работы нужна информация, полученная из слитых в даркнет баз данных. Бот получает одноразовые пароли, которые сервисы рассылают своим клиентам. Отмечается, что одним из наиболее частых способом мошенничества является «привязка карты». Так, карта привязывается к учётной записи платёжного приложения. Затем злоумышленники, как правило, тратят деньги на приобретение подарочных карт.

Кроме того, бот может украсть необходимую информацию для осуществления входа в разные сервисы.

По мнению экспертов, бот доступен мошенникам по подписке.

Недавно россиян предупредили о мошенниках, которые при помощи портала госуслуг оформляют кредиты. Они получают доступ к личным кабинетам пользователям, поэтому рекомендуется усилить свою защиту.

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