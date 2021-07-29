Жителей Московской области предупредили о мошенниках, которые используют в своих схемах обмана портал гослуслуг.

Как сообщается, мошенники начали получать доступ к личным кабинетам пользователей на госуслугах. Они меняют номер телефона, привязанный к учётной записи, электронную почту, а затем начинают брать микрозаймы и кредиты.

Специалисты считают, что в будущем такая ситуация может ухудшиться. Также они предложили добавить на портале возможность, при помощи которой пользователи смогут сами выбирать уровень риска и доступные опции.

Для повышения уровня защиты своего аккаунта можно подключить двухфакторную аутентификацию и поставить сложный пароль. Отмечается, что не следует использовать один пароль на нескольких аккаунтах, а так же создавать простые пароли – имена близких, их даты рождения, клички животных и так далее. Кроме того, можно повысить защиту при помощи биометрии.

Недавно россиянам рассказывали о схемах мошенничества с банковскими картами. В частности, было отмечено, что не рекомендуется пользоваться банкоматом, если он перезагружается.