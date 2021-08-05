Украинское военное ведомство в настоящий момент рассматривает сразу девять вариантов обострения ситуации на своих границах. Причем одним из них является «широкомасштабное вторжение», заявил советник ОПУ Алексей Арестович. Он также назвал один из сценариев и способ его противодействию.

По словам Арестовича, главная опасность для Киева исходит от учений «Запад-2021», которые начнутся уже 10 сентября. В них будут принимать участие Россия и Беларусь. Чтобы предотвратить «вторжение» или существенную дестабилизацию ситуации на украинских границах, Киев решил затеять собственные маневры под названием «Совместные усилия-2021».

На них уже приглашены Польша и прибалтийские государства, которые будут тренироваться одновременно с ключевой фазой учений «Запад-2021». Кроме того, Арестович заявил, что готовые «рецепты» у Минобороны имеются и на остальные 8 опасных для Украины сценариев. Озвучить хотя бы один из них представитель Офиса президента отказался.