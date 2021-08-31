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18-й воздушно-десантный корпус США выложил в своём аккаунте в Twitter фотографию последнего своего военного, который покидает Афганистан.

Как отмечается, в ночь на 31 августа было заявлено, что в Афганистане не осталось американских военных. Об этом сообщил генерал Кеннет Маккензи. Также он рассказал, что за всё время в Афганистане погибли 2461 военных США, а также гражданских лиц. Кроме того, отмечается, что более 20 тысяч американцев были ранены.

В публикации сообщается, что это была сложная и напряжённая миссия со множеством сложностей. Отмечается, что американские войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие. По имеющимся данным, солдатом, запечатлённым на фотографии, является генерал-майор Крис Донахью. Его сфотографировали во время захода в самолёт С-17.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что уход американских войск из Афганистана может привести к новым терактам. Пентагон рассматривает эту угрозу весьма серьёзно, и готовится к ней.

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