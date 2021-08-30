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Завершение эвакуации американских военнослужащих из Афганистана может сопровождаться новыми терактами, заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби. Он отметил, что армия ведет подготовку к отражению подобных угроз.

Также Кирби отметил, что угроза не просто реальна – она вполне конкретна. И поэтому Пентагон рассматривает ее максимально серьезно. Именно так он будет воспринимать угрозу террористических актов до того момента, пока последний военнослужащий не покинет кабульский аэропорт.

Напомним, что о теракте 26 августа, когда погибло 13 военнослужащих армии США и более 180 афганцев, Пентагон тоже знал заранее. Однако это не помешало боевикам ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация) устроить взрывы.

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