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В издании «Известия», сославшись на оборонное ведомство РФ, отметили, что в стране начнется подготовка командиров подразделений с беспилотниками.

Отмечается, что новая специальность для российских военных появится уже в следующем году. Собеседник информационного агентства указывает на то, что в стране уже приняли решение о начале подготовки специалистов, которых будут учить управлению подразделениями, использующими БПЛА.

Эксперимент начнется в одном из военных училищ Рязани. В ходе него на первом курсе офицеров будут обучать боевому использованию взводов и рот, оснащенных беспилотными летательными аппаратами. Они научатся проведению разведывательных операций и уничтожению наземных объектов с применением беспилотников. В СМИ напоминают, что сейчас российские вооруженные силы насчитывают более двух тысяч различных БПЛА.

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