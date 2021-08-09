В издании «Известия», сославшись на оборонное ведомство РФ, отметили, что в стране начнется подготовка командиров подразделений с беспилотниками.

Отмечается, что новая специальность для российских военных появится уже в следующем году. Собеседник информационного агентства указывает на то, что в стране уже приняли решение о начале подготовки специалистов, которых будут учить управлению подразделениями, использующими БПЛА.

Эксперимент начнется в одном из военных училищ Рязани. В ходе него на первом курсе офицеров будут обучать боевому использованию взводов и рот, оснащенных беспилотными летательными аппаратами. Они научатся проведению разведывательных операций и уничтожению наземных объектов с применением беспилотников. В СМИ напоминают, что сейчас российские вооруженные силы насчитывают более двух тысяч различных БПЛА.