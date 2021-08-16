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За 20 лет пребывания в Афганистане военный контингент Великобритании потерял более 450 бойцов. Кроме того, Лондон вложил в обучение и оснащение армии страны, а также в строительство инфраструктуры 22 миллиона фунтов стерлингов. И все это – совершенно напрасно, пишет издание Daily Mail.

Авторы публикации сообщают, что семьям британских военнослужащих не терпится узнать, за что погибали их близкие люди. Ведь буквально через месяц после вывода войск из Афганистана талибы (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) взяли страну под полный свой контроль.

Британка, муж которой погиб на территории Афганистана, заявила, что происходящее сейчас в стране – это «пощечина» всем жертвам и их семьям. Другая жительница Соединенного Королевства, потерявшая сына, уже не уверена, что подобные жертвы вообще были нужны.

Семьи погибших называют вывод войск НАТО из Афганистана позорным бегством. Ведь они не просто ушли, а бросили на растерзание талибов местных жителей, которые сейчас делают все возможное, чтобы уехать из страны, которой будут править террористы.

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