Юрий Пилипсон, представитель российского МИД, отметил, что Москва высоко ценит позицию Анкары касательно приобретения ЗРК С-400.

Согласно его словам, российско-турецкие отношения постепенно улучшаются, что приводит к взаимному сотрудничеству во многих сферах деятельности, включая военно-технический комплекс. Поставка ракетных установок «Триумф», осуществленная два года назад, показывает, что Турция и РФ готовы продолжить укреплять партнерство в данной области.

Дипломат добавил, что Турция продолжает повышать свою обороноспособность и сотрудничать с Россией, несмотря на сильное давление со стороны некоторых стран. Когда его спросили о сроках приобретения турками следующего полка С-400, Пилипсон ответил, что этим вопросом сейчас занимаются профильные ведомства.