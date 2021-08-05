Из-за беспрерывных учений Североатлантического альянса Черное море превращается в опасное место. НАТО заявляет о попытках разрядить обстановку, однако его действия свидетельствуют об обратном и лишь накаляют страсти, заявил представитель внешнеполитического ведомства РФ Юрий Пилипсон изданию “РИА Новости”

Он отметил, что Россия прилагает все возможные усилия, чтобы не выходить за рамки дипломатических методов. Однако маневры, которые США вместе с Североатлантическим альянсом сейчас проводят даже без перерывов, вряд ли позволят обеспечить безопасность в регионе. Напротив, они могут обострить ситуацию и в конечном итоге привести к вооруженному столкновению.

Напомним, что 10 июля в Черном море завершились учения «Морской бриз-2021». При этому участники этих маневров не покинули акваторию, а отправились в Болгарию на ее одни учебно-тренировочные мероприятия.