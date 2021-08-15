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Американские специалисты установили, что медитация способствует улучшению работы мозга.

Как сообщается, в исследовании приняли участие студенты в возрасте до 20-ти лет. Всем им провели МРТ головного мозга. Им необходимо было медитировать хотя бы пять раз в неделю по 10-15 минут. Также они записывали своё состояние в специальном дневнике. Спустя два месяца им вновь провели МРТ-сканирование.

Отмечается, что мозг человека может находиться в двух состояниях. Так, в одном из этих состояний человек находится во внутреннем мире, мечтает, а в другом состоянии он занят выполнением задач, для которых нужно много внимания.

Благодаря медитации было зафиксировано улучшение мозговой связи между этими двумя состояниями, что позволяет быстрее между ними переключаться. По словам учёных, легкость переключения между этими состояниями у тибетцев называется умственной податливостью.

Недавно о том, как улучшить работу мозга, рассказал японский профессор Кикунори Синохара. В частности, он посоветовал освоить новое и трудное дело.

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