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Кикунори Синохара, профессор из Японии, дал несколько советов по эффективной тренировке мозга. Эти хитрости позволят сохранить когнитивные способности мыслительного органа.

Согласно его словам, работоспособность мозга снижается по причине ухудшения функционирования префронтальной коры по мере старения организма. Однако данный процесс можно затормозить. К примеру, следует записывать ежедневные дела, которые вызывают у вас беспокойство – это позволит уменьшить нагрузку на соответствующую область головного органа, работающую в качестве «записной книжки». Однако постоянные обдумывания проблемы не приведут к ее решению, поэтому гораздо лучше просто записать ее в свой ежедневник.

Исследователь также посоветовал регулярно заниматься какими-нибудь трудными и новыми делами, чтобы затормозить деградацию мозга. Можно, к примеру, создавать какие-нибудь предметы вручную, научиться играть на музыкальных инструментах или готовить сложные блюда.

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