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36-летняя Вероника Мерритт из Нью-Йорка, являющаяся матерью 11-ти детей, рассказала о своей жизни. Её слова передаёт издание The Sun.

По словам Вероники, впервые она забеременела в 14 лет. Ей дочери Виктории уже 21 год. Вероника вышла замуж за отца ребёнка и родила от него ещё и сына, но затем они развелись. До встречи со вторым мужем женщина родила ещё двоих детей. Во втором браке Вероника родила семерых детей – младшему из них всего лишь год.

Женщина отметила, что из-за склонности к тромбозу ей нельзя использовать гормональные контрацептивы. Поэтому только некоторые дети были запланированы.

Семья проживает в доме, чья стоимость составляет около 98 тысяч долларов, что равняется примерно 7,2 миллиона рублей. Однако места в доме не очень хватает – так, супруг Вероники спит из-за этого в подвале. Для перемещения семья купила старый школьный автобус, который был переоборудован в семейный автомобиль.

Недавно мы сообщали о том, как родителям получить выплату на школьников. Размер этого пособия составляет 10 тысяч рублей, для его получения необходимо подать заявление в срок до 1 ноября 2021 года.

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