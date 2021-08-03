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Игорь Коротченко, публицист и военный эксперт, отметил, что натовские ВМС постоянно вынуждают РФ отвечать на регулярные провокации возле ее берегов.

Согласно его словам, в России не стремятся к началу вооруженного конфликта с НАТО, поэтому во время полетов или прохода своих судов она всегда в точности соблюдает все международные правила и нормы. Маневры российских пилотов и экипажей никому не угрожают, так как выполняются на безопасном расстоянии.

Журналист при этом добавил, что в Североатлантическом альянсе должны понимать, к чему именно способны привести различные провокационные действия. Он отметил, что военные учения рядом с российскими берегами способны стать причиной начала локального вооруженного конфликта, который вполне может перерасти в ядерную войну.

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