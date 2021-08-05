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На форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» в Саранске, который пройдет 24-25 августа, будут говорить о контроле родителей за школьным питанием. Информация будет очень полезна петербуржцам, ведь в городе часто жалуются на качество обедов в школах и детсадах.

«На сегодня у нас нет реально действующего механизма родительского контроля за качеством и безопасностью питания в школах», — отметила зампредседателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе социально значимых законопроектов и правовых инициатив Светлана Казаченок.

Она пояснила, что на форуме будут представлены практические наработки взаимодействия родителей с системой организации питания в школах. Идеи, которые появятся во время дискуссии, станут основой предложений по улучшению питания детей.

Отмечается, что среди мероприятий форума запланированы форсайт-сессия «Родительский контроль школьного питания: как перейти от критики к конструктивному диалогу» и круглый стол «Продовольственная безопасность в регионах: родительский контроль за качеством горячего школьного питания».

Мероприятие может быть полезным для родителей школьников Петербурга. Из-за большого числа недовольных качеством питания мам и пап появилась группа ВК «Школьный ревизорро», где родители делятся своими наблюдениями за работой комбинатов.

В группе ВК ежемесячно обновляется антирейтинг поставщиков питания. В июле первое место заняла компания «ТЗБ «Петроградская», она фигурировала в скандале с массовым отравлением в детсаду № 55.

Лидером антирейтинга признавался и комбинат «Артис-Детское питание», на который постоянно жаловались родители. Бывшая сотрудница компании рассказала о нарушениях на предприятии и призналась, что руководство допускает их постоянно.

Благодаря «Школьному ревизорро» в городских школах стали чаще проводиться проверки. Однако они не всегда проходят своевременно. У комбинатов перед приходом инспекторов есть время на исправление недоработок. Родительский контроль позволил бы выявлять нарушения гораздо оперативнее. Ранее об этом говорили в Общественной палате РФ.

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