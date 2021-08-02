Современное оружие, которое Польша активно покупает в Соединенных Штатах, скорее всего будет направлено на российский Калининград, считает военный историк и эксперт Юрий Кнутов. Он уверен, что подобные действия представляют для России серьезную опасность.

Кнутов напомним, что Польша уже получила от США зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители пятого поколения F-35, за которые заплатила 9 миллиардов долларов. Кроме того, в скором времени ожидается поставка систем залпового огня HIMARS и 260 танков «Абрамс». Если все это оружие будет развернуто против Калининграда, России придется снова усиливать свои подразделения в этом городе.

Эксперт Олег Лукьянов считает, что Польша просто выбрасывает деньги на ветер. России есть чем защищать Калининград от любой силы, поэтому с поляками, даже вооруженными новейшим американским оружием, она справится.

Варшава покупает вооружения лишь для того, чтобы заработать благосклонное отношение к себя Вашингтона. Но сколько бы она ни тратилась на покупки дорогостоящего металлолома, ей не удастся обрести высокий политический вес, так как на международной арене уже есть кому принимать важные решения.