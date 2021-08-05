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Аналитики PIIE определили, что КНР в прошлом году смогла практически в 4 раза увеличить экспорт средств индивидуальной защиты по сравнению с 2019 годом, заработав на их продаже 88 миллиардов 100 миллионов долларов.

Отмечается, что значительное увеличение производственных мощностей не привело к снижению роста цен на СИЗ. К примеру, стоимость медицинской маски весной предыдущего года увеличилась почти на 721 процент в сравнении с концом 2019 года. Защитные костюмы подорожали на 536 процентов. Причиной случившего эксперты называют глобальное увеличение спроса на соответствующие изделия.

Специалисты указывают, что в РФ импорт СИЗ из Поднебесной в прошлом году значительно увеличился, составив 2 миллиарда 10 миллионов долларов. За год до этого он не превышал 570 миллионов долларов. В основном в страну ввозили медицинскую одежду и маски.

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