Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в беседе с изданием «Украина.ру» высказался о возможности того, что США поступит с Украиной также, как и с Афганистаном.

По его словам, для того, чтобы предать Украину также, как и Афганистан, США нужно иметь перед ней моральные обязательства, которых просто нет. Вышинский считает, что в отношении украинцев у США только жесткий расчёт, под который выделяются средства. Если проект перестанет быть нужным, то он будет закрыт – именно так произошло с Афганистаном.

Вышинский отмечает, что Америке нужны триллионы долларов на собственную инфраструктуру, что говорит о необходимости закрытия других затратных проектов. Поэтому он не исключает, что и проект «Украина» также будет закрыт, и уже есть тревожные звонки по этому поводу.

Этими звонками Вышинский называет «Северный поток-2» и Афганистан. Также он заявил, что если Америка больше внимания будет обращать на Китай, то масштабное финансирование будет закончено.

Недавно военный эксперт Борис Рожин предположил, что США могут бросить Украину в бой на Донбасс. Он объяснил это тем, что после Афганистана США нужно восстановить свою репутацию и Донбасс для этого вполне подходит.