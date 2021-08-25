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США могут бросить украинскую армию в бои за Донбасс, чтобы восстановить свою подпорченную репутацию после скандального вывода войск из Афганистана, считает военный эксперт Борис Рожин. По его словам, Вашингтону сейчас нужна «маленькая победоносная война», поэтому Украина подходит для этой цели лучше всего.

После вывода войск из Афганистана, который сопровождается захватом страны талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) и целого арсенала американского оружия, многие засомневались в том, что США способны поддерживать статус сверхдержавы. Именно поэтому сейчас им нужно срочно восстанавливать реноме.

Война в любом уголке планеты необходима, чтобы доказать – американские войска никого не боятся и обладают способностью покорить кого-угодно. При этому Вашингтон не рискнет атаковать Россию или Китай, так как война с ними может закончиться совсем не так, как рисует Пентагон в своих многочисленных докладах. Зато можно активировать действия Украины по захвату самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В боевых действиях за Донбасс США даже не придется напрягаться, так как основную работу за них выполнят ВСУ.

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