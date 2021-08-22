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Курорты Турции в очередной раз могут закрыть для туристов из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Как заявил Айдын Озер, являющийся депутатом от Народно-республиканской партии в Анталии, ежедневно Турцию покидают около 400 человек, у которых был выявлен положительный результат ПЦР-теста. Его слова передаёт «ТурПром».

Также, согласно заявлению депутата, в среднем в Анталии выявляется около 2 500 случаев заболевания коронавирусом каждый день. Речь идёт только об официально подтверждённых случаях заболевания. Предполагается, что в скором времени заболеваемость инфекцией будет только расти.

В связи с этим было предложено ввести строгие меры. Туристам это грозит дополнительными ПЦР-тестами, проверкой сертификатов вакцинации, а также экспресс-тестами на антигены. Кроме того, им может потребоваться соблюдать изоляцию. Также не исключается вариант, что Турция будет закрыта для туристов.

Ранее мы сообщали о том, что туристы начали массово отменять туры на некоторые курорты Турции. Причиной стали многочисленные пожары, из-за которых туристы не хотят страдать.

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