В отдельных курортных районах Турции поток отдыхающих снизился на 10 процентов. Туристы не хотят покупать туры на Средиземное море, так как местные курорты задыхаются от пожаров, сообщило издание Akşam.

Компания «ТурПром» рассказала, что курорты Бодрума и Анталии, пострадавшие от пожаров больше всего, сейчас столкнутся еще с одной проблемой. 80 процентов туров, которые туристы забронировали ранее, скорее всего будут отменены. Представитель турецкого туристического бизнеса Суат Есин заявляет, что сейчас необходимо как можно скорее спасти страну от страшных пожаров, а уж потом продолжать успешно вести бизнес.

Напомним, что на Средиземноморских курортах Турции произошло почти 140 пожаров. Пострадали 32 курортных города, что привело к массовой отмене бронирования номеров в местных гостиницах. Многие отдыхающие которые ранее заказывали туры в Бодрум или Анталию, теперь планируют отдохнуть на Черном море.