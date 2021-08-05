Украина регулярно проводит учения и тренируется вести боевые действия в условиях городской застройки. Это означает, что она ведет подготовку к полномасштабному наступлению на Донбасс. Но у России есть чем ответить Киеву, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он считает, что в случае нападения Украины на Донбасс Москва должна повторить операцию по принуждению к миру, которая в 2008 году была успешно реализована в Грузии. Тогда РФ сумела пресечь агрессию грузинских ВС и защитить Южную Осетию.

На Украине тоже стоит провести такую операцию, считает специалист. Он отмечает, что все действия Киева говорят о том, что нападение на самопровозглашенные ДНР и ЛНР – только вопрос времени. И Россия должна быть готова к нему, иметь обоснование принуждения к миру, чтобы свести к минимуму все возможные последствия.