Лидер украинской группы Green Grey Андрей Яценко заявил, что в стране «убивают» русский язык. Своё мнение он высказал в беседе с изданием «Страна.ua».

24 августа отмечается День независимости Украины. В честь этого дня планируется концерт. Однако, по словам Яценко, топовые украинские исполнители отказались появляться на одной сцене вместе с русскоязычными артистами. По этой причине его группе запретили выступать на концерте.

Яценко отметил, что русский язык является одним из четырёх языков, распространённых по всему миру. Затем он критически высказался в отношении властей страны за негативное отношение к русскому языку. Он предположил, что с таким подходом уже в скором времени в стране будут делить людей по языковому принципу.

Ранее мы сообщали о том, что на Украине начали показывать сериал “Сваты” на русском языке. Изначально сериал выходил на украинском языке, но дубляж был раскритикован.