Украинский телеканал «1+1» начал трансляцию сериала «Сваты» на русском языке.

Как отмечается, этим решением телеканал нарушил закон о национальном языке. Согласно этому закону, все телешоу и фильмы должны быть переведены на украинский язык. При этом изначально телеканал выпустил сериал в эфир на украинском языке, но зрители раскритиковали дубляж, заявив, что он всё портит, в результате чего было принято решение продолжить трансляцию на русском языке.

Ситуация не осталась без комментариев со стороны Верховной Рады. Так, депутат из партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий на своей странице в Facebook обратил внимание на инцидент, и обратился к Национальному совету, заявив о нарушении закона и требуя наказать телеканал. Он заявил, что трансляция сериала на русском языке является «вызовом каждому гражданину Украины».

Отмечается, что ранее представители Национального совета заявили, что показ телефильмов на русском языке не противоречит закону.

Ранее мы сообщали о том, что съёмки последнего сезона “Сватов” проводятся в Грузии. Отмечается, что съёмки были запланированы на более раннее время, но постоянно что-то мешало, и команда успела снять лишь несколько эпизодов в Белоруссии.