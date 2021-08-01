Греческие власти вступили в борьбу с несколькими десятками лесных пожаров, охвативших практически всю страну.

Так, в городе Патрас, являющимся третьим по величине в Греции, пламя подобралось практически вплотную к домам. Мало того, около 12 жилищ сгорело, а их жители попали в медицинские учреждения с сильным отравлением угарным газом.

Кроме того, власти перекрыли сообщение между материковой частью страны и островом Пелопоннес, который охвачен огнем со всех сторон. За минувшие сутки пожарные Греции зафиксировали более 50 новых очагов возгорания.

В регионе Аттика, в котором также начались пожары, работает российский специальный самолет Бе-200, сообщает посольство РФ в Афинах.

Напомним, что в Турции из-за лесных пожаров уже пострадало 400 человек. Огонь подобрался к курортным зонам Анталия, Мармарис и Бодрум, из отелей которых эвакуируют туристов.