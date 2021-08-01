Греческое внешнеполитическое ведомство заявило, что информация Турции о стрельбе на границе и гибели турецкого гражданина является недостоверной. Даже если перестрелка действительно имела место то греческая сторона не имеет к ней никакого отношения.

Напомним, что Анкара распространила сообщение, согласно которому греки обстреляли границу неподалеку от населенного пункта Эдирне. В результате погиб турецкий гражданин, находившийся на своем берегу реки Эврос.

Афины заявили, что к стрельбе Греция не имеет никакого отношения. На турецкой стороне реки разбирались два турецких гражданина, которые поставляют в страну нелегальных мигрантов. Как минимум один из них находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также в Греции сообщается, что проведенное расследование в правоохранительных органах и в армии показало, что с греческой стороны стрельбы точно не было. Предполагается, что Анкара устроила провокацию, чтобы обвинить Афины и обострить ситуацию на границе.