Глава NASA Билл Нельсон в разговоре с РИА Новости сообщил, что рассчитывает сотрудничать с Россией по МКС и после 2030 года.

Так, Нельсону был задан вопрос о продлении срока работы станции, на что он дал ответ, что не сомневается в том, что МКС будет работать до конца десятилетия. В настоящее время, как отмечается, страны, которые участвуют в проекте МКС, имеют договоренность, согласно которой станция эксплуатируется до 2024 года включительно. Также проводится обсуждение возможности продления её работы до 2028-2030 годов. Продолжение участия в проекте МКС России должно решиться уже в скором времени.

По словам Нельсона, он оптимистично настроен насчёт продолжения сотрудничества, которое он назвал хорошим и исключительным. Также он заявил, что ведётся обсуждение с Россией о приобретении мест на корабле «Союз».

Недавно мы сообщали о том, что NASA ищет добровольцев для участия в имитации полёта на Марс. Им придётся участвовать в программе целый год и условия будут довольно жесткими.