В космическом центре Джонсона, что в американском штате Техас, появилось здание, напечатанное на 3D-принтере. Оно будет использоваться для подготовки землян для полетов на Марс, пишет интернет-издание Sky News.

Оригинальное здание представляет собой имитацию космического корабля. В нем расположены помещения для экипажа космолета, а также медицинские и рабочие станции. Кроме того, имеется модуль, в котором будут выращиваться овощи и фрукты для «астронавтов».

В доме-космолете могут побывать все желающие. Все дело в том, что NASA объявило набор добровольцев, которые хотели бы поучаствовать в эксперименте и имитировать свой полет на Красную планету.

Условия исследования являются довольно жесткими. Добровольцы будут вынуждены провести на «корабле целый год», максимально ограничив связь с домом. Также организаторы эксперимента предупреждают о периодической имитации «сбоев в работе оборудования» и других экстремальных ситуаций.

Все время пребывания в доме «астронавтам» придется питаться только специальной пищей. Также в некоторые периоды будет наблюдаться ее нехватка, чтобы сделать подготовку к полету максимально реалистичной.

Первый эксперимент стартует в 2022 году. Принять в нем участие могут добровольцы, имеющие опыт пилотирования, а также степень магистра по математике, естествознанию или инженерии.