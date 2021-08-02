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России опять пригрозили «камнями с неба» за Крымский полуостров. На этот раз уже набившую оскомину угрозу озвучил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью Евгению Киселеву глава МИД заявил, что по итогам Первой мировой войны Российская империя практически распалась. Поэтому у Киева якобы есть шансы дождаться еще одного ее падения. Терпеливая Украина сейчас «выжидает» своего часа и рано или поздно заберет Крым обратно.

«Как писали во время аннексии, “главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба” — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет», – заявил Кулеба.

Украинские чиновники и журналисты часто рассказывают о том, как Россия распадется и как хорошо станет жить после этого Киеву. Иногда даже складывается впечатление, что они занимаются аутотренингом, пытаясь заставить себя поверить в том, что даже им самим кажется полным абсурдом.

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