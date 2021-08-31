Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в настоящее время находится в Вашингтоне с визитом, забыл, сколько именно времени он уже не разговаривает с представителями российских СМИ. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, Кулеба отправился в США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, у которого на 1 сентября назначена встреча с лидером США Джо Байденом. Журналист издания РИА Новости сделал попытку узнать у главы украинского МИД, будет ли во время переговоров Зеленского и Байдена поднята тема России.

Однако Кулеба не дал ему даже закончить вопрос, заявив, что с российскими СМИ не общается «с две тысячи такого-то года», не уточнив, сколько именно лет. Затем он с улыбкой предложил корреспонденту опубликовать видео с его ответом.

Недавно Дмитрий Кулеба заявил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд допустила недружественное по отношению к Украине высказывание. После этого он выразил разочарование в эстонских партнёрах.