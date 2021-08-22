читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Норвегия контактирует с Россией больше, чем все остальные страны, заявила министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде. Так она прокомментировала фейковое высказывание кандидата в главы правительства Йонаса Гара Стере.

Стере ранее заявил, что все контакты Осло с Москвой давно сведены к нулю, поэтому они просто отсутствуют. Серейде ответила на это, что в текущем году она лично встречалась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Последние на данный момент переговоры состоялись в мае.

«Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел», – оценила заявление Стере норвежский глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в воскресенье на границе Крыма с Украиной побывала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она прибыла в страну для участия в саммите “Крымской платформы”, которую Сергей Лавров назвал “антироссийским шабашем”.

Вам может понравиться

НАТО активно вооружает Украину, прикрываясь учениями в Черноморском регионе

Североатлантический альянс тайно снабжает Украину оружием, прикрываясь масштабными учениями, сообщает Телеграм-канал «Военкор Астрахань». Авторы приводят доказательства в пользу своего утверждения. Так, на одном из снимков, опубликованном в Сети, боец украинских

Индия закупила у России 70 тысяч автоматов новейшей серии АК-200

Индийское военное ведомство заключило контракт с Россией на срочную поставку 70 тысяч автоматов Калашникова серии АК-200. РФ начнет поставлять оружие уже в ноябре текущего года. На подписании контракта присутствовали представители

Sohu: США выставили себя на посмешище перед Россией заявлениями о непотопляемом авианосце

Американские ВМС провели третий этап взрывных испытаний своего авианосца Gerald R. Ford и по их результатам заявили, что корабль является непотопляемым. Авторы китайского издания Sohu заявляют, что подобные высказывания звучат
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – пасмурно, до 21 °C | Королев: погода, 22 августа – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 25 °C |