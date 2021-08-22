Норвегия контактирует с Россией больше, чем все остальные страны, заявила министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде. Так она прокомментировала фейковое высказывание кандидата в главы правительства Йонаса Гара Стере.

Стере ранее заявил, что все контакты Осло с Москвой давно сведены к нулю, поэтому они просто отсутствуют. Серейде ответила на это, что в текущем году она лично встречалась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Последние на данный момент переговоры состоялись в мае.

«Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел», – оценила заявление Стере норвежский глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в воскресенье на границе Крыма с Украиной побывала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она прибыла в страну для участия в саммите “Крымской платформы”, которую Сергей Лавров назвал “антироссийским шабашем”.