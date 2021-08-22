На контрольно-пропускном пункте «Чонгар», находящемся на границе Украины с Крымским полуостровом, побывали президент Эстонии Керсти Кальюлайд с главой Сената чешского парламента Милошем Выстрчилом.

Информацию об этом опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook Антон Кориневич. Он числится «постпредом» украинского лидера Владимира Зеленского в Крыму.

Также он написал, что посещение КПП «Чонгар» — это первые мероприятия, входящие в программу саммита «Крымской платформы», намеченного на понедельник.

Напомним, что «Крымская платформа» – пока еще совершенно непонятное объединение, которое собирается обсуждать меры по «возвращению полуострова» под контроль Украины. Первый его саммит пройдет в Киеве 23 августа. На этом мероприятии, названном главой МИД РФ Сергеем Лавровым «антироссийским шабашем», планируется присутствие представителей 37 государств.