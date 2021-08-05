В американском информагентстве Foreign Affairs отметили, что Дмитрий Кулеба, украинский министр иностранных дел, хочет добиться от Запада того, чтобы тот начал воспринимать Украину своей частью.

Согласно словам украинского дипломата, Киев пытается сделать все возможное для интеграции в структуры Запада, однако при отсутствии поддержки со стороны ЕС и Соединенных Штатов все эти усилия окажутся безрезультатными. Он добавил, что понятие «постсоветские государства» уже давно устарело, так как каждая из республик бывшего Советского Союза избрала свой путь.

Кулеба уверен, что теперь Украина должна стать частью Западного мира. Он отметил, что Вашингтону и Брюсселю необходимо подготовить план для Киева, который должен помочь ему стать частью НАТО и Европейского союза. Однако США пока не торопятся принимать украинцев в Альянс из-за наличия нерешенного конфликта в Донбассе.