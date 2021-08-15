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Финский политолог Йохан Бекман считает, что уже к 2025 году НАТО распадётся. Об этом он заявил в интервью изданию «Украина.ру».

Согласно его мнению, НАТО и Евросоюз в настоящее время находятся на грани распада. Произойдёт же распад в 2025 году, и связан он будет с тем, что данные организации полностью потеряют свой авторитет. Даже сейчас авторитета у них становится всё меньше. При этом формально они могут быть сохранены, но их деятельность будет весьма серьёзно ограничена.

Бекман заявил, что налицо кризис легитимности существования Евросоюза и НАТО, и они сами не понимают, зачем существуют. Также он указал, что они совершили много преступлений. Особо финский политолог отмечает бомбардировку Югославии и ликвидацию режима Каддафи в Ливии. Он заявил, что это выглядит некрасиво, и организации, которые совершают геноцид, не нужны.

Недавно экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко заявила, что вступление Украины в НАТО приведёт к её уничтожению. По её словам, после этого страну будет контролировать кто угодно, но только не Киев.

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