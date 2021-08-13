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Кикс Мендиола из Филиппин сумел собрать ховерборд и установить на нём мировой рекорд по дальности полёта.

Как сообщается, Мендиола является бывшим танцором, он около десяти лет учился собирать дроны и летающие машины при помощи интернета. Первый летающий ховерборд он создал пять лет назад. Также отмечается, что к его изобретениям проявила интерес австралийская компания Star 8, которая пригласила Мендиолу принять участие в разработке аэротакси.

Изобретатель уже начал создавать летающий автомобиль, но дальнейшим планам помешала пандемия. В итоге автомобиль был разобран, и из деталей Мендиола создал новый ховерборд. Полёт на собранном им ховерборде продлился 7 минут и 22 секунды, за это время он преодолел 2 894 метра.

Однако на данный момент рекорд Мендиолы официально не был зарегистрирован, но у него имеются все нужные доказательства, которые он готов предоставить.

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