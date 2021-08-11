Восемь пилотов ВВС США из 435-й учебной истребительной эскадрильи вызвались протестировать новую носимую смарт-технику в инновационном офисе 12-го летного учебного крыла на совместной базе Сан-Антонио-Рандольф. По мнению американских военных, аксессуары из разряда «новых технологий» помогут снизить риски и повысить безопасность пилотов. Об этом сообщает портал Autoevolution.

Комплекты из смарт-часов Garmin Fenix, «умной» бутылки воды Hidrate Spark и многофункционального кольца Ōura Ring были переданы пилотам. Каждое из устройств работает в тандеме с приложением для смартфона, чтобы отслеживать ежедневную гидратацию пользователя, число шагов, частоту сердечных сокращений, цикл сна, уровень стресса и общую готовность и характер физических нагрузок. Для сбора согласованных данных на протяжении всего теста пилотов просили носить часы днем ​​и кольцо ночью.

Перед каждым полетом пилоты должны заполнять форму управления операционными рисками или ORM, которая позволяет им отслеживать многие переменные, такие как суровые погодные условия, тип полета (в том числе полеты на малой высоте), летит ли пилот-курсант самостоятельно.

Часы Garmin, полученные пилотами, содержат считыватель высоты, который позволяет им отслеживать, насколько высоко или низко они летят, и его можно настроить на мигание, когда, к примеру, превышено 10 000 футов (3048 метров). «Это также полезно в качестве индикатора герметизации кабины во время полета, поскольку это более дешевое решение, чем замена оборудования в самолете», – пояснил подполковник Джон Матчетт, командир 435-го полка.

Обычно пилоты получают условное «составное число» для каждого условия, которое они выбирают в форме ORM, и чем больше это число, тем большему риску подвергается пилот. Это «составное число» обычно согласуется от полета к полету. Однако в ORM есть и вещи, которые более субъективны, например, был ли лишен пилот сна или имеет какие-либо личные проблемные факторы.

Новая носимая смарт-техника дает пилотам и их командирам возможность отслеживать общую бдительность и в сочетании с ORM способна помочь им определить, недосыпают ли они или более подвержены личными проблемами, чем обычно. Пилоты также отметили, что соблюдение режима гидратации действительно помогло им повысить выносливость к перегрузкам.