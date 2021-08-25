Филипп Киркоров в беседе с журналистами на afterparty «Новой волны» рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечается, некоторое время назад СБУ запретила Киркорову въезд в страну и внесла его в чёрный список. Причиной стало выступление артиста в Крыму и его позиция по вопросу полуострова. Сам исполнитель заявил, что такие действия делают его ещё более популярным. Однако некоторое время спустя Киркорова убрали из этого списка.

В разговоре с журналистами исполнитель отметил, что он прекрасно общался с Зеленским и они дружили. Также они вместе снимались в фильме «Любовь в большом городе» и он ему там «подзатыльники давал». Ситуация с внесением в чёрный список его до сих пор удивляет и, как артист пошутил, «все беды из-за Киркорова».

Недавно мы сообщали о том, что украинский телеведущий был раскритикован за фото с Киркоровым. Как отмечается, они встретились во время отдыха на Кипре.