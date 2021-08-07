Продюсер Максим Фадеев прокомментировал недавнее интервью президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что именно «такие нацисты» убили всю семью его отца, из-за чего тот рос в детском доме. Также Фадеев выразил надежду «увидеть эту необразованную тварь (Зеленского) на скамье подсудимых».

Больше всего продюсера возмутило заявление Зеленского, в котором тот заявил, что жители Донбасса, считающие себя русскими, должны уехать в Россию. Фадеев отметил, что украинский лидер практически слово в слово повторил высказывание Геббельса о евреях.

«Еврею нечего сказать о немецких вопросах. Он — иностранец, который пользуется правами гостя» – процитировал музыкант, добавив, что если заменить слово «еврей» на «русский», получится заявление Зеленского.

При этом Фадеев уверен, что экс-комик даже не знает этого высказывания Геббельса. Он повторяет его совершенно случайно из-за собственной необразованности и глупости.

Во время этого интервью, заявил продюсер, ему хотелось выть от обиды, а также от невозможности плюнуть в «в вечно перекошенную и шмыгающую от понятного рефлекса рожу».