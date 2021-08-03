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Американские военные занимаются криминалом в Сирии, уверен словацкий журналист Евгений Пальцев.

Вашингтон на протяжении нескольких лет упорно игнорирует призывы Дамаска к выводу войск из Сирии. Американские военные расположились на востоке страны, где сосредоточены нефтяные месторождения. Словацкий журналист Евгений Пальцев обратил внимание на тот факт, что военные США совместно с боевиками осуществляют добычу и контрабанду сирийской нефти.

Помимо этого, американские военнослужащие вывозят из Сирии пшеницу, в то время как народ страны вынужден выживать с помощью продуктовых наборов, которые доставляют гуманитарные организации.

Правительство США оправдывает свое присутствие в Сирии мнимой борьбой с террористами. У европейских стран даже не возникает вопроса, почему американские войска все еще там, если «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена на территории России) было разгромлено в 2017 году правительственными силами арабской республики при поддержке «ЧВК Вагнера». Пальцев называет это демонстрацией двойных стандартов.

Он призвал обратить внимание на проблему в Сирии, пока присутствие США не довело ситуацию в стране до точки невозврата.

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